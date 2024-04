Lech Poznań przewidywalny, ale skuteczny

Spotkanie nie należało do tych najciekawszych. Bardziej przypominało solidną drugą ligę niż mecz na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Akcji było jak na lekarstwo, a jak już je ktoś tworzył, to byli to gospodarze. ŁKS był bliski zdobycia bramki, a Kay Tejan trafił nawet w słupek bramki Bartosza Mrozka. Poznaniacy natomiast byli wolni, nudni, przewidywalni do bólu. Nie potrafili w żadnym aspekcie zaskoczyć jedną z najsłabszych ekip w tym sezonie.