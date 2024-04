"Okoń - moja droga": Widzowie zachwyceni filmem o Mirosławie Okońskim. "Netflix nie powstydziłby się takiej produkcji"

Film "Okoń - moja droga" zbiera bardzo pozytywne recenzje. Produkcję obejrzało już blisko 220 tys. widzów na youtubowym Kanale Zero. Opowieść o legendzie Lecha Poznań - Mirosławie Okońskim - cieszy się sporym zainteresowaniem, co można przeczytać w komentarzach pod filmem. Kibice uważają, że to jest obecnie najlepszy dokument sportowy w Polsce.

"Okoń - moja droga" - widzowie są zachwyceni

Film po ok. trzech tygodniach od premiery na YouTubie cieszy się wieloma pozytywnymi komentarzami. Do 19 kwietnia zebrał ponad 6,1 tys. "łapek w górę", a także 700 komentarzy. Praktycznie wszystkie są bardzo, ale to bardzo pozytywne, doceniając kunszt autorów i producentów. Widzowie zauważają, że wiele światowych firm produkujących wielkie adaptacje, nie powstydziłoby się takiego wykonania. - Świetny dokument, Netflix nie powstydziłby się takiej produkcji, a Amazon po dokumencie o Lewym pali się ze wstydu - napisał użytkownik tomaszkubik5315. - Genialna produkcja, dopracowana do najmniejszych szczegółow - sporo wypowiedzi i wywiadów. Nie wiedziałem że mieliśmy tak dobrego zawodnika klubowego - dodał dataskin. - Jakość dokumentu jest kosmiczna. Netflix, Discovery, ... zero podjazdu

- dzieli się swoimi odczuciami KamilJaworski-ly2md.

Widzowie podkreślają, że oprócz samej historii Mirosława Okońskiego, która jest nietuzinkowa, to, co wyróżnia ten film, to sposób, w jaki został zrealizowany. Pięcioletnia produkcja pozwoliła na zebranie ogromnej liczby materiałów archiwalnych, wywiadów z ludźmi z różnych miejsc i środowisk. Od Koszalina, w którym urodził się "Mundek", po Warszawę, przez Hamburg oraz Ateny. - Siłą tego dokumentu jest liczba świadków i ich przeciekawe wypowiedzi, historie, poparte materiałami wideo z meczów. To jest prawdziwy film dokumentalny - przy tym produkcja Amazona o Lewandowskim wygląda jak robiona na kolanie - pisze użytkownik piotrpiotrowicz17.

W materiale na temat "Okonia" wypowiadało się ponad 40 osób ze świata futbolu, ale nie tylko. Byli to m.in. selekcjonerzy Wojciech Łazarek, Antoni Piechniczek, Jarosław Araszkiewicz, Marek Rzepka, Andrzej Iwan, Marek Lubawiński, Andrzej Kuczyński, Maciej Lehmann, Krzysztof Ratajczak, Józef Djaczenko, Radosław Nawrot, który jest autorem książki o Mirosławie Okońskim, Janusz Basałaj, Andrzej Janisz, Stefan Szczepłek, Marcin Grzywacz, Dariusz Szpakowski, czy bokserzy tacy jak Dariusz Michalczewski oraz Krzysztof Kosedowski.

Widzowie doceniają montaż i kadr

To, co zauważają osoby komentujące film to walory nagraniowe. Dzięki pracy ekipy produkcyjnej, widzowie mają okazję do zobaczenia zdjęć oraz ujęć z dronów, które świetnie uzupełniają ten film.

- Materiał jest znakomity na tylu płaszczyznach, że nie wiem od czego zacząć… Nie jest to laurka, jak 99% filmów o kimś. Nie znałem Pana Mirosława i super jest się dowiedzieć, że mieliśmy takiego wirtuoza przed laty! Ale roztrwonić wszystko w tak głupi sposób to wstyd. I mam nadzieję, że lekcja dla niektórych oglądających - napisał lukasznowakddz.

- Dzięki za umilenie 3h podróży. Świetna jakość filmu, materiałów i sposób opowiadania tej historii. Wielkim fanem futbolu nie jestem, raczej oglądam tylko mecze reprezentacji i nie słyszałem wcześniej o bohaterze, ale historia niesamowita jak na tamte lata. Mam nadzieję że wstrzyknie trochę energii młodym i da motywację do treningów obecnej drużynie narodowej - podkreślił skoczq6609.

Film o "Okoniu" ma ponad 200 tysięcy wyświetleń na YouTubie

Film "Okoń - moja droga" miał oficjalną premierę 30 stycznia w poznańskim Kinepolis. W pokazie wzięło ponad 400 zaproszonych gości, którzy po raz pierwszy mogli zobaczyć opowieść o Mirosławie Okońskim, jednym z najlepszych piłkarzy Kolejorza w historii. Dwa miesiące później film miał premierę na youtubowym Kanale Zero, który obecnie ma blisko 220 tys. wyświetleń.

Za stworzenie filmu odpowiedzialny jest reżyser Piotr Łuczak z Głosu Wielkopolskiego, a Polska Press Grupa koproducentem. Za realizację oraz montaż odpowiada firma Sotis Studio na czele z Tomaszem Mroczkowskim. Produkcja by nie powstała również bez pomocy Przemysława Erdmana z Fabryki Futbolu. OKOŃ - MOJA DROGA:

Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Skontaktuj się z nami! Wyślij informację, zdjęcia lub film na adres: [email protected]

Obserwuj nas także na Google News