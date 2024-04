Film o niesamowitym życiu legendy Lecha Poznań już na Kanale Zero! Mirosław Okoński mógłby historiami swojego życia obdzielić kilka osób Bartosz Kijeski, mc

Film "Okoń - Moja Droga", którego reżyserem jest Piotr Łuczak - dziennikarz Głosu Wielkopolskiego, a Polska Press Grupa koproducentem jest już dostępny w Kanale Zero. To ponad 2,5-godzinna opowieść o genialnym piłkarzu, który w latach 80-tych czarował na boisku. To także opowieść o człowieku, który walczył ze swoimi demonami - alkoholem i hazardem. Autorzy dokumentu podążyli za "Okoniem" od pierwszych do ostatnich dni jego kariery. Przez Koszalin, do Poznania, Hamburga i Aten. Historię "Mundka" opowiada prawie 50 osób - trenerzy, koledzy z boiska, przyjaciele i rodzina.