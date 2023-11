Derby Poznania w I lidze koszykarek. Trener MUKS, Maciej Brodziński nie boi się mocnego składu Enei AZS

Tym razem do starcia poznańskich drużyn dojdzie w sobotę o godz. 16 w hali B na „Chwiałce”.

Zobacz też: TOP 10 najładniejszych koszykarek w polskiej lidze

– Nie ma co podkręcać atmosfery i wracać do przeszłości. Dla nas to ważny mecz, ale nie powiedziałbym, że najważniejszy w rozgrywkach – mówił nam Maciej Brodziński, trener Muksiar.

Tradycyjnie już, mimo dużych zmian w składzie, jego zespół plasuje się od początku sezonu w czołówce grupy B, choć ostatnie dwa mecze przegrał (z Wisłą u siebie i jednym punktem na wyjeździe z Ostrovią).

– Rozpoczęliśmy ligowe zmagania od czterech zwycięstw z rzędu, teraz przyszła mała zadyszka, ale Wisła to jeden z faworytów do awansu, a Ostrovia jak na beniaminka spisuje się bardzo dobrze. Nie ukrywam, że porażka w Ostrowie mocno nas zabolała i zrobimy wszystko, by po derbach o niej zapomnieć – dodał Brodziński, który bardziej niż składem rywalek przejmuje się kontuzjami w swojej drużynie.