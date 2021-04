Diecezja kaliska potwierdza, że biskup Edward Janiak mimo zakazu Watykanu przebywał w Domu Opieki Społecznej Caritas w Złoczewie

Szymon Hołownia buduje struktury partyjne w Koninie, Kole i Kaliszu. Kolejni politycy przechodzą do Polski 2050

Szymon Hołownia, lider Polski 2050, tworzy lokalne struktury swojej partii. Tym razem zawitał do Wielkopolski, gdzie ogłosił, że do jego partii dołączą politycy z Konina, Koła i Kalisza. Ich celem ma być szkolenie lokalnych liderów i przygotowywanie się do kolejnych wyborów samorządowych i parlamentarnych. Wśród poruszanych tematów: ekologia, odnawialne źródła energii oraz elektromobilność.