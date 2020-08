Dni Twierdzy Poznań 2020: Gratka dla miłośników historii i fortyfikacji. Zajrzyj do niemieckiego schronu przeciwlotniczego. Zobacz zdjęcia!

Trwają Dni Twierdzy Poznań. Zainteresowanym zostały udostępnione między innymi XIX-wieczne forty - Fort Ia, Fort Iva, Fort Va i Fort VIIa, ale mogą też poznać historię umocnień od średniowiecza, jeśli wybiorą się do Rezerwatu Archeologicznego Genius loci. Muzeum Uzbrojenia na Cytadeli zaprasza do zobaczenia plenerowej ekspozycji. Warto też zajrzeć do Muzeum Armii Poznań czy do Śluzy Katedralnej – jednego z najlepiej zachowanych reliktów umocnień dziewiętnastowiecznej twierdzy. Na zdjęciu: niemiecki schron przeciwlotniczy przy ul. Kościelnej.Przejdź do kolejnego zdjęcia --->

Robert Woźniak