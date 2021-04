Do kiedy maseczki będą obowiązkowe? Minister zdrowia Adam Niedzielski ujawnia

Zdejmiemy maseczki. Jednak nie wszędzie

Więcej na temat luzowania nakazów, co do noszenia maseczek ochronnych powiedział we wtorkowym wydaniu gościa Radia Zet minister zdrowia Adam Niedzielski. Zapytany przez Beatę Lubecką, kiedy będzie zniesiony obowiązek noszenia maseczek na dworze, odpowiedział, że stanie się to "bliżej końca maja". Prognozy pokazują, że w pierwszej połowie maja będzie około 10 tys. zakażeń dziennie.