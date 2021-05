Dominikanin, o. Adam Szustak: „Nie mam żadnej nadziei w tych gościach”. W odpowiedzi abp Gądecki zaprasza zakonnika na spotkanie

– mówił abp Gądecki.

Wypowiedź abp. Gądeckiego została skrytykowana przez o. Szustaka.

– Było spotkanie episkopatu i wydali oświadczenie o tym, co jest teraz najważniejszą potrzebą Kościoła. Pierwszy punkt, który podano, to najważniejsze jest, by zrobić wszystko, żeby ludzie wrócili do kościoła. No do k***y nędzy, w takim razie mi ręce opadają