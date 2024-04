Ruszył proces byłego burmistrza Murowanej Gośliny. Dariusz U. jest oskarżony o seksualne wykorzystywanie i znęcanie się

Proces byłego burmistrza Murowanej Gośliny

Zarzuty wobec Dariusza U. obejmują seksualne wykorzystywanie pasierbicy, co określa art. 200 p. 1 kodeksu karnego, oraz znęcanie się nad nią i jego byłą żoną, co opisuje art. 207 par. 1 i par. 1a kk. Były burmistrz nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów.