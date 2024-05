Kryminalne wiadomości z Poznania - 6.05.2024. Najnowsze wypadki, pobicia, włamania, kradzieże

Koniec długiego, majowego weekendu oznacza powroty do domu. My dbamy o to, aby było bezpiecznie☝️ Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego naszej komendy, wspólnie z funkcjonariuszami z komisariatów powiatu poznańskiego od wczesnych godzin porannych prowadzili działania "Trzeźwy poranek" na drogach. Efekt? Skontrolowanych kilkuset kierowców. Niestety 7️⃣ z nich prowadziło swój samochód w stanie nietrzeźwości, a 2️⃣ po użyciu alkoholu. Wszyscy stracili prawo jazdy i czekają ich teraz poważne konsekwencje. Informacja o ich niechlubnym wyczynie trafiła do sądu⚖️ W takich sytuacjach tłumaczenie pt. "myślałem, że już mogę prowadzić" na niewiele się zdaje... Zasada jest prosta! 🚨Piłeś? Nie jedź! Wielkopolska Policja #drogówkaPoznań