Duża plantacja konopi i laboratorium marihuany pod Poznaniem...

Setki roślin konopi zabezpieczonych przez policjantów z Poznania

Policja zatrzymała podejrzanych

Po zatrzymaniu podejrzanych sprawa została przekazana do Sądu Rejonowego w Szamotułach. Na wniosek policji i prokuratury, podejrzani zostali aresztowani. Współpraca między funkcjonariuszami a prokuraturą trwa, aby doprowadzić dochodzenie do końca. Akcja ta pozwoliła na zabezpieczenie nie tylko narkotyków, ale również sprzętu używanego do ich produkcji, którego wartość szacowana jest na ponad 650 tysięcy złotych.