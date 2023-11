Doping na meczu akademiczek był nieziemski, ale gra już taka nie była. Po słabym meczu Enea AZS Politechnika przegrała ze Ślęzą

Pierwsza kwarta nie zapowiadała przykrego finału koszykarskich zmagań, bo miejscowe rozpoczęły z wysokiego "C", a zwłaszcza Mikayla Vaughn, która trafiała w zasadzie z każdej pozycji. Potem jednak coś zacięło się w grze akademiczek, a momentem przełomowym był upadek na parkiet wspomnianej Amerykanki. Środkowa Enei AZS z trudem łapała oddech i przez chwilę można się było martwić, czy nie będzie potrzebna karetka pogotowia. Na szczęście wszystko skończyło się na strachu i Vaughn dokończyła spotkanie, ale z gorszą skutecznością niż przed feralnym starciem z jedną z wrocławianek.

Poznanianki uratowały wynik do przerwy, ale tuż po zmianie stron nie były w stanie przeciwstawić się mocnej defensywie rywalek. W trzeciej kwarcie rzuciły tylko sześć punktów i stało się jasne, że ostatnie 10 min to będzie gonitwa za coraz bardziej rozpędzoną Ślęzą. W czwartej odsłonie spotkania nasze koszykarki zbliżyły się do przyjezdnych na sześć "oczek", ale to było wszystko, na co je było w tym dniu stać.