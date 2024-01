Dramat koszykarki Enei AZS i trudny mecz dla ich koleżanek. Koszykarze Enei Basket w starciu z liderem I ligi zaprezentowali festiwal trójek

Teraz poznaniaków czeka wyjazd do jednej z najsłabszych ekip I ligi, czyli AZSAWF Katowice. Dla podopiecznych Przemysława Szurka będzie to prawdziwy test na stabilizację formy. Jeśli nasi koszykarze wygrają, to zaprzeczą tezie o tym, że grają bardzo nierówno, a przy okazji znów włączą się do gry play-off, o którym powoli już zapominali nawet szefowie zespołu.



Orlen Basket Liga Kobiet: Enea AZS Politechnika Poznań – KGHM BC Polkowice 65:85 (25:26, 11:18, 18:19,11:22)

Enea AZS: Popović 15, Pokk 12, Sheppard 11, Skobel 8, Piasecka 7, Piechowiak 6, Puc 4, Rogozińska 2.

BC: Mavunga 22, Fraser 16, Friskovec 15, Gertchen 13, Kośla 7, Kulińska 6, Gajda 2, Stanković 2, Barić 2.

Inne wyniki: Polski Cukier AZS Lublin – Arka Gdynia 80:81,Ślęza Wrocław – Energa Toruń 83:52, Basket Bydgoszcz –Polonia Warszawa 63:66.

I liga koszykarek: Lider Swarzędz – Wisła Orlen Południe Kraków 63:74 (26:23, 17:16, 11:21, 9:14)

Najwięcej dla Lidera: Urbaniak 14, Rogulska 11, Kupczyk 10.

I liga koszykarzy: Enea Basket Poznań – Górnik Wałbrzych 92:88 (21:20, 16:20, 31:21, 24:27)

Enea Basket: Pułkotycki 24, Randolph 21,

Dymała 19, Andrzejewski 15, Kulis 2.

Inne wyniki: HydroTruck – Żak Koszalin 93:90, Niedźwiadki Przemyśl – AZSAWF Katowice 86:89, Decka Pelplin – Enea Astoria Bydgoszcz 48:67, WKK Wrocław – Miasto Szkła Krosno 71:77, Polonia Warszawa – SKS Starogard Gdański 73:97.