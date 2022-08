Dudelange ma chrapkę na kolejny awans do fazy grupowej europejskich pucharów. Co wiemy o przeciwniku Lecha Poznań w Lidze Konferencji?

Dudelange nie kojarzy się pozytywnie kibicom Legii Warszawa. W sezonie 2018/2019 oba zespoły spotkały się w III rundzie kwalifikacji do Ligi Europy. Dla Polaków ten mecz miał być szybki, łatwy i przyjemny. Tym bardziej że w zespole z Luksemburga występował wówczas specjalista ds. logistyki, szkolny ochroniarz czy sprzedawca samochodów. Dwumecz okazał się jedną wielką klęską. Półamatorzy odprawili ówczesnych mistrzów Polski z kwitkiem (4:3 w dwumeczu) i to oni awansowali do fazy grupowej tych rozgrywek. Po tym meczu pisało się, że "granice żenady zostały przekroczone". Rok później powtórzyli swój wyczyn. Nie inaczej będzie w tym sezonie.