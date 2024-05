40 tysięcy kibiców czeka na spotkanie Lecha Poznań z Legią Warszawa. Mariusz Rumak: To najważniejszy mecz sezonu

- Legia to doświadczony zespól na każdej pozycji. Josue wyróżnia się w naszej ekstrakalsie. To jest to, na czym legia może budować swój zespół. Oni, jak i my nie zachwycają. To jednak doświadczony zespół, co jest ich atutem. To nie znaczy jednak, że w tym są lepsi od nas. Jesteśmy w tym aspekcie na podobnym poziomie. Jeśli legia nabierze pewności siebie w tym spotkaniu, to może być ciężko. Oni wówczas się napędzają - zakończył szkoleniowiec.