Lech Poznań przedłużył kontrakt z trenerką. Będzie pracować jeszcze co najmniej dwa sezony. "Myślę, że wykonujemy dobrą pracę"

- Podpisanie kontraktu z Alą to oznaka tego, że sekcja kobieca jest stabilna i idziemy w dobrym kierunku, również jakościowym. Przez ostatnie miesiące rozmawialiśmy o tej umowie i już jakiś czas temu doszliśmy do tego, na jakich zasadach będziemy kontynuować współpracę, ale czekaliśmy na odpowiedni moment, by to ogłosić. Uznaliśmy, że teraz możemy poinformować o tym, że działamy dalej razem. Jako Kolejorz zawsze gramy o najwyższe cele i nie ukrywamy, że jest nim Ekstraliga. Zobaczymy kiedy do tego dojdzie. My pokornie będziemy to budowali krok po kroku - powiedział Tomasz Mendry, koordynator ds. piłki kobiecej w Lechu Poznań.