W Wielkopolsce rocznie wykrywa się chorobę nowotworową u około 16 000 osób, połowa z nich wymaga radioterapii. Ośrodek, który powstanie w Lesznie będzie kolejnym po Pile i Kaliszu.

– Budowa Ośrodka Radioterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Lesznie przyczyni się do poprawy wyników leczenia chorych na nowotwory, mieszkańców południowej Wielkopolski. Szpital w Lesznie stworzy synergię z Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu, tak jak jest to realizowane w Kaliszu i Pile. Z leczenia będzie docelowo korzystać około 8 500 pacjentów rocznie. Przewidujemy, że Ośrodek Radioterapii powstanie do roku 2027 i będzie kosztował około 49 000 000 zł