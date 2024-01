Dwa samoloty F-16 z poznańskich Krzesin poderwane w związku z wojną na Ukrainie. Dowództwo ostrzega przed hałasem Paweł Antuchowski

F-16 nad osiedlem Marlewo w Poznaniu. Sławomir Seidler

Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych poinformowało we wtorek, 2 stycznia o poderwaniu czterech samolotów F-16 z baz w Łasku i na poznańskich Krzesinach. Są one spowodowane masowymi nalotami Rosji na Ukrainę. Samoloty działają głównie we wschodniej części Polski.