Dwie twarze Lecha Poznań. Po fatalnej pierwszej połowie Filip Marchwiński dał koncert!

Lech Poznań nie dał żadnego argumentu

Od pierwszych minut to Kolejorz miał kontrole nad spotkaniem. Lechici utrzymywali się długo przy piłce, próbując tworzyć atak akcjami pozycyjnymi. Piast natomiast był głęboko cofnięty na własnej połowie. Od czasu do czasu próbowali zagrozić Kolejorzowi, lecz robili to bardzo, ale to bardzo nieskutecznie.

Niestety, pomimo wysokiego posiadania piłki Kolejorza w pierwszej połowie (aż 70 procent), strzałów celnych ze strony poznaniaków się nie doczekaliśmy. Lech był bardzo niedokładny, chaotyczny, a momentami bardzo elektryczny. Na słowa krytyki zasługiwali w szczególności Joel Pereira i Filip Bednarek. Ta dwójka przyczyniła się do straty bramki. Ten pierwszy zaliczył fatalny błąd. W efekcie piłka znalazła się w polu karnym niebiesko-białych. Interweniować próbował golkiper Lecha, jednak zrobił to na tyle nieudolnie, że sfaulował Michaela Ameyawa. Komentatorzy Canal+ mieli małe wątpliwości co do słuszności decyzji arbitra Marciniaka. Nie ulega wątpliwości jednak, że Bednarek dał solidne podstawy do podyktowania jedenastki. Tę na bramkę zamienił Patryk Dziczek.