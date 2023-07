Warta Poznań - Pogoń Szczecin 0:1. Nowy snajper Portowców pogrążył bezbarwnych Zielonych. Zobacz oceny piłkarzy Warty

Gospodarze nie mogli wystąpić w optymalnym składzie. Brakowało choćby Zrelaka, Stavropoulosa czy Matuszewskiego. Pogoń dysponowała lepszą piłkarską jakością i przełożyła to na wygraną. Tak jak w niedawnym meczu sparingowym obu drużyn, na listę strzelców wpisał się nowy nabytek szczecinian Efthymis Koulouris. Były król strzelców ligi greckiej w 37 min wykorzystał błąd w ustawieniu Kupczaka i gdy dotarła do niego piłka, strzelił nie do obrony.

Przeczytaj także: Lech Poznań gotowy do spotkania z Piastem Gliwice, choć nie wszyscy są w pełni sił. "Mam "flashbacki" z poprzedniego sezonu"

Warta mogła szybko wyrównać, ale Maciej Żurawski zmarnował bardzo dobrą sytuację.