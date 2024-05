Sprawdź jak wyglądał Mariusz Rumak, gdy 12 lat temu objął stanowisko szkoleniowca Lecha Poznań. Poznajecie? [Zobacz zdjęcia]

The last dance Mariusza Rumaka?

Młody i ambitny

Wiele osób wieszczy, że obecny sezon to “ostatni taniec” Mariusza Rumaka w trenerce. Po odejściu z Lecha Poznań w sierpniu 2014, trener zaliczał stały regres, przenosząc się po kolei do Zawiszy Bydgoszcz, Śląska Wrocław, Bruk-Bet Termaliki Nieciecza oraz Odry Opole. 10 lat później po powrocie do stolicy Wielkopolski nad Rumakiem gromadzą się czarne chmury. 5 zwycięstw, 4 remisy oraz 2 porażki. Zdobycie jedynie 11 goli w Ekstraklasie oraz odpadnięcie z Pucharu Polski po porażce z Pogonią Szczecin. To wszystko sprawia, że niektórzy z kibiców zaczynają z niepokojem patrzeć w przyszłość. Szansa na mistrzostwo nadal jest, ale czy zostanie wykorzystana?