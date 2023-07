Lech Poznań gotowy do spotkania z Piastem Gliwice, choć nie wszyscy są w pełni sił. "Mam "flashbacki" z poprzedniego sezonu"

- Zawsze jestem optymistą. Traktuję ten mecz jako szansę, aby zacząć wygrywać. Wyjazdowe mecze są trudniejsze. To także pierwszy mecz po tym okresie przygotowawczym, który był nietypowy. Zawodnicy, którzy grali w kadrach, wrócili nieco później do klubu . Musieliśmy trochę inaczej z tymi piłkarzami pracować. Myślę jednak, że wszyscy będą dobrze przygotowani do spotkania z Piastem

Problemy w składzie Lecha Poznań, Są nowe posiłki

W Gliwicach zabraknie kilku zawodników. Na pewno nie zobaczymy Aliego Gholizadeha , który - jak przyznał trener - do gry może wrócić we wrześniu. Nie zagra także Filip Dagerstal , Joao Amaral , który dopiero w piątek wznowił treningi z zespołem oraz Niki Kwekweskiriego , który ma złamaną kość śródręcza.

- Kontuzja Filipa Dagerstala nie jest dla nas komfortowa. Mam trochę takie "flashbacki" z poprzedniego sezonu, jeśli chodzi o sytuację ze środkowymi obrońcami

- powiedział szkoleniowiec Kolejorza, dodając, że transfery, które dokonał, mają temu zaradzić.

W klubowym autokarze znaleźli się trzej nowi zawodnicy: Miha Blazić, Elias Anderson oraz Dino Hotić. Tych dwóch ma ogromną szansę na to, aby wskoczyć od razu do pierwszego składu. Słoweniec z pewnością zagra u boku Antonio Milicia, zastępując kontuzjowanego Dagerstala, natomiast lewy obrońca, pomimo że do drużyny dołączył we wtorek, to cały czas jest w rytmie meczowym i z poszukiwaniem formy nie powinien mieć większych problemów.