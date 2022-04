Egzamin ósmoklasisty 2022 w pigułce: terminy, zasady, wyniki. Najważniejsze informacje, które powinien wiedzieć ósmoklasista OPRAC.: Sylwia Rycharska

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej. Zwykle odbywał się on w kwietniu, ale ze względu na pandemię COVID-19 - tak jak w ubiegłym roku - został przeniesiony na maj. Jest on obowiązkowym etapem, bez którego nie można ukończyć podstawówki. Natomiast nie można go nie zdać. Jego wyniki mają jednak znaczenie podczas rekrutacji do szkół średnich. Kiedy dokładnie rozpocznie się egzamin ósmoklasisty w 2022? Z jakich części się składa? Kiedy będą wyniki? Odpowiadamy.