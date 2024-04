Egzamin ósmoklasisty 2024: Wszystko o egzaminach ósmoklasisty! Co powinien wiedzieć uczeń piszący egzaminy? Terminy i najważniejsze zasady

Egzamin ósmoklasisty 2024 odbędzie się od 14 do 16 maja. Obowiązkowe są trzy egzaminy: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Jakie najważniejsze rzeczy powinien wiedzieć uczeń przystępujący do egzaminu? Jakie są terminy i ile punktów można otrzymać? Wszystkie te szczegóły zawarliśmy w artykule.

Egzamin ósmoklasisty 2024 - co powinien wiedzieć uczeń?

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie ma ustalonego progu punktowego, zatem tego egzaminu nie można nie znać. Jest on przeprowadzany w formie pisemnej, a przystępują do niego: uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej;

uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej. W 2023 r. i w 2024 r. egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych dla trzech przedmiotów egzaminacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Można o nich przeczytaj tutaj. Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, czyli języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Uczeń może pisać egzamin z języka nowożytnego z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego. Może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty w 2024 roku. Kiedy odbędą się egzaminy i wyniki?

14 maja, godzina 9:00 - język polski (120 minut);

15 maja, godzina 9:00 - matematyka (100 minut);

16 maja, godzina 9:00 - język obcy nowożytny (90 minut).

Zadania na egzaminie ósmoklasisty i przebieg egzaminu

Egzamin ósmoklasisty odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎ Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. ‎Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także wnosić do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z takich urządzeń w tej sali.

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). Zadania można znaleźć tutaj: język polski ;

; matematyka ;

; język obcy nowożytny. W roku 2023 i 2024 Informator należy czytać łącznie z Aneksem. Aneks zawiera informacje o treściach informatora, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 i 2024 r. Aneksy można przejrzeć tutaj.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych egzaminów

Język polski

Podczas egzaminu zdający otrzyma arkusz egzaminacyjny, który będzie się składał z dwóch części. Pierwsza część będzie zawierać zadania zorganizowane wokół dwóch tekstów zamieszczonych w arkuszu: tekstu literackiego oraz tekstu nieliterackiego. W drugiej części arkusza znajdą się propozycje dwóch tematów wypracowań, z których uczeń będzie wybierał jeden i pisał tekst nie krótszy niż 200 wyrazów. Uczeń będzie dokonywał wyboru spośród: tematu o charakterze twórczym oraz tematu o charakterze argumentacyjnym. Liczba zadań wynosi od 17 do 26, natomiast łączna liczba punktów od 40 do 53.

Matematyka

W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Zadania zamknięte to takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych. Wśród zadań zamkniętych znajdą się m.in. zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie. Zadania egzaminacyjne będą sprawdzały poziom opanowania umiejętności opisanych w następujących wymaganiach ogólnych w podstawie programowej kształcenia ogólnego: sprawność rachunkowa i wykorzystanie i tworzenie informacji, wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji i rozumowanie i argumentacja. Liczba zadań wynosi od 19 do 23, a łączna liczba punktów do 28 do 32. Język obcy nowożytny

Na tym egzaminie, tak samo jak na matematyce, będą dwa typy zadań - otwarte i zamknięte. Arkusz egzaminacyjny z języka obcego nowożytnego obejmuje następujące części: rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji językowych, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych, wypowiedź pisemna. W arkuszu egzaminacyjnym będzie od 45 do 55 zadań ujętych w 12–15 wiązek.

