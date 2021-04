Eksperci episkopatu rezygnują z członkostwa. Wszystko przez ostatnie stanowisko ws. szczepionek

Swoje osobiste stanowisko w kwestii szczepionek AstraZeneca i Johnson&Johnson napisał z kolei ks. dr hab. Andrzej Muszala. Jego zdaniem dokument Zespołu nie stoi w sprzeczności ze stanowiskiem wyrażonym przez Watykańską Kongregację Nauki Wiary, które dotyczyło szczepień przeciw COVID-19.

- W obecnej sytuacji pandemii jest wręcz nakazem sumienia, by uchronić siebie jak i innych przed transmisją zabójczego wirusa COVID-19. Wszystkim, którzy mają wątpliwości, czy przyjąć szczepionki, pragnę powiedzieć: jeśli nie ma przeciwskazań lekarskich – SZCZEPCIE SIĘ! Uważam, że poddanie się szczepieniu za pomocą tych szczepionek jest etycznie usprawiedliwione, szczególnie gdy jest to pilnie potrzebne dla ochrony życia i zdrowia nas wszystkich. Mimo iż do końca niezbadane są skutki uboczne szczepionki, to jednak sytuacja pandemii na świecie i dostępne na dzisiaj dane medyczne podpowiadają nam że pozytywne efekty przewyższają ewentualne negatywne działanie szczepionki