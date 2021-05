Emerytury stażowe 2021. Projekt "Solidarności" w sprawie emerytur stażowych jest gotowy. Co na to eksperci?

CZY WIEK EMERYTALNY POWINIEN BYĆ WYDŁUŻONY DO 67 LAT?

Zgodnie z tym projektem kobiety, które miałyby na swoim koncie 35 lat okresów składkowych i nieskładkowych (te ostatnie to te, w których nie płacimy składek na ubezpieczenie społeczne, do 1999 roku takim okresem był na przykład urlop wychowawczy), mogłyby przejść na emeryturę jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego (czyli 60 lat) . Mężczyźni podobnie, emerytami stażowi mogliby zostać po 40 latach pracy czyli również przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, który wynosi dla nich obecnie 65 lat.

Związkowcy nie wykluczają jednak tego, że emeryci stażowi będą musieli czy chcieli dorabiać do świadczenia, bo ewentualna emerytura stażowa będzie niska.

– Od 20 lat działam w Radzie Dialogu Społecznego i wielokrotnie dyskutowaliśmy na ten temat. Przede wszystkim, żeby projekt był do przyjęcia, jednym z jego warunków musiałby być staż wynoszący co najmniej 40-43 lata okresów wyłącznie składkowych i dla mężczyzn, i dla kobiet – uważa Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, członek RDS. Jego zdaniem, wprowadzenie w życie projektu w formie obecnie proponowanej przez "Solidarność" może znacznie powiększyć deficyt w systemie ubezpieczeń społecznych.

**

– Jesteśmy starzejącym się społeczeństwem i musimy podjąć decyzję czy coraz więcej przeznaczać na opiekę zdrowotną, czy na zasypywanie dziury w ZUS – mówi ekspert. – Nie zapominajmy też o tym, że emerytury pozwalające żyć na przyzwoitym poziomie to te wypracowane w systemie 3:1, czyli 45 lat pracy – 15 lat emerytury. Na tym, co proponują związkowcy ucierpią najbardziej kobiety. 55-letnia kobieta ma przed sobą statystycznie jeszcze 29 lat życia. Nawet gdyby miała na początku dorabiać na emeryturze stażowej, to i tak w późniejszej, drugiej fazie emerytalnej, nie będzie już w stanie tego robić. Wtedy będą musiały powstawać pomysły na wspomaganie takich emerytek na zasadzie dzisiejszych "trzynastek", co znów pogłębi deficyt w systemie ubezpieczeń. W ostatniej zaś, trzeciej fazie emerytalnej, trzeba myśleć raczej o dokładaniu do siebie, bo jest się zwyczajnie niesprawnym. Do wielu uboższych emerytów już dokłada wówczas państwo, bo nie zawsze rodzina zapewnia im opiekę.



Doradca Lewiatana zwraca uwagę na to, że przyszłych emerytów stażowych czeka też niekomfortowe poczucie ubóstwa, bo mimo waloryzacji, emerytury nie rosną przecież tak, jak wynagrodzenia osób pracujących, a zawsze działa mechanizm porównywania się do innych. – O tych sprawach trzeba mówić otwarcie, bo ani związkowcy, ani politycy swojemu elektoratowi tego nie powiedzą wprost. Podkreślam więc, że projekt jest do przyjęcia, ale przede wszystkim z innym, zrównanym dla obu płci stażem pracy – podsumowuje Jeremi Mordasewicz.**

Piotr Duda, przewodniczący NSZZ "Solidarność" stwierdził, że liczy na to, że obywatelski projekt zostanie poparty przez Zjednoczoną Prawicę i inne ugrupowania. Przypomniał, że "Solidarność" podpisała porozumienie z prezydentem Andrzejem Dudą. – Niestety sprawa przeciąga się już drugą kadencję. Uważamy więc, że trzeba wspomóc działania prezydenta – dodał.