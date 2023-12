Enea AZS Politechnika Poznań gra o czwarte zwycięstwo z rzędu i liczy na "kocioł" na Piotrowie. Na drodze akademiczek toruńskie Katarzynki

W hali Politechniki Poznańskiej na Piotrowie dojdzie do starcia siódmej z ósmą drużyną Orlen Basket Ligi Kobiet. Dla podopiecznych Wojciecha Szawarskiego będzie to okazja do podtrzymania dobrej passy (szansa na czwartą wygraną z rzędu), wyrównanie bilansu spotkań na 5:5 i tym samym na zbliżenie się do fazy play-off po pierwszej części rozgrywek.

Zobacz też: TOP 10 najładniejszych koszykarek w polskiej lidze

W ostatnim ligowym pojedynku akademiczki pewnie pokonały w Warszawie miejscową Polonię 78:63.

– Bardzo cieszymy się, że udało nam się wygrać ten mecz. Tak jak trener powiedział pierwsza kwarta nie do końca przebiegała po naszej myśli, ale w drugą połowę weszłyśmy z lepszymi założeniami i udało nam się utrzymać przewagę i nie pozwolić Polonii, żeby nas dogoniła. Przed nami teraz ważny mecz w środę z toruńskimi Katarzynkami – mówiła po wizycie w stolicy Weronika Piechowiak, która w meczu z Polonią miała bardzo przyzwoite statystyki.