Enea Basket traci kapitana, ale nie motywację do budowy silnej ekipy. Agnieszka Suchecka o tym, co nie pozwala poznaniakom rozwinąć skrzydeł

Na nieprzychylne opinie zareagowała Agnieszka Suchecka, członek zarządu poznańskiego klubu.

– Ktoś, kto nie jest w środku klubu i drużyny nie wie o wszystkich uwarunkowaniach. A prawda jest taka, że już przed sezonem mówiliśmy jasno, że walczymy o poprawę miejsca z poprzednich rozgrywek, czyli o lepszą lokatę niż dwunasta, a nie o awans do fazy play-off, który gdyby się trafił byłby sukcesem ponad miarę. Ja powiem więcej, my w tym sezonie gramy nierówno i nadal tak będziemy grać. Zawsze stawiamy na nasze wartości, czyli naukę zdolnej młodzieży, a nasza kadra jest opłacana poniżej stawek rynkowych. Na to, by zająć lokatę w czołowej ósemce mamy za dużo kontuzji i innych niewyjaśnionych kwestii finansowo-organizacyjnych. Musimy mierzyć siły na zamiary i kroczyć do marzeń wolniej niż apetyty kibiców – tłumaczyła nam Agnieszka Suchecka, członek zarządu Enei Basket.