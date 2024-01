Enea Energetyk Poznań podwójnym mistrzem Wielkopolski w juniorskiej siatkówce. U dziewcząt ekipa juniorek nie różni się zbytnio od seniorek

Najpierw z końcowego triumfu w hali POSIR przy Drodze Dębińskiej cieszyły się dziewczęta, prowadzone przez Marcina Patyka i Michała Dudka. Poznanianki zakończyły rywalizację z kompletem zwycięstw i bez straty seta, w pokonanym polu pozostawiając Szamotulanina (również zdobył awans do 1/4 finału MP), Piątkę Turek i Spartę Złotów.

Zobacz też: TOP 10 najładniejszych siatkarek w Polsce

– Najtrudniejszy mecz miałyśmy chyba z Szamotulaninem. Może wynik na to nie wskazywał, ale rywalki miały mocne wsparcie swoich kibiców i chciały nam na pewno pokrzyżować szyki. Na szczęście my miałyśmy spotkanie pod kontrolą. Można powiedzieć, że z każdym meczem się rozkręcałyśmy, bo w składzie juniorskim po raz pierwszy dopiero trenowałyśmy trzy dni przed turniejem. Wprawdzie w tym sezonie niewiele się on różni od seniorskiego, ale jednak te różnice są i mają znaczenie – mówił Amelia Mokrzan, przyjmująca Enei Energetyka, która została MVP turnieju.