Ewakuacja szkoły, sklepu i hurtowni we Wrześni. Na terenie placówki znaleziono niewybuch

AKTUALIZACJA godz. 13.10

Jak poinformował oficer dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej ewakuowane zostały również pobliski sklep oraz hurtownia, łącznie 172 osoby. Akcja grupy saperskiej trwa nadal, a dzieci ze szkoły podstawowej nr. 6 im. Jana Pawła II we Wrześni zostały ewakuowane do pobliskiej szkoły.

AKTUALIZACJA godz. 14.35

Saperzy zabezpieczyli niewybuch i wywieźli go z terenu szkoły podstawowej nr. 6 we Wrześni - poinformował oficer dyżurny wielkopolskiej policji. Nauczyciele wrócili do szkoły, by dokończyć pracę, natomiast dzieci zostały odebrane przez rodziców i udały się do domów.