Fatalne wieści dla Lecha Poznań. Skrzydłowy straci trzy mecze w tym roku i okres przygotowawczy

Ba Loua od momentu przyjścia do Lecha Poznań notuje najlepszy sezon. W 15 meczach zdobył 5 bramek i zaliczył 2 asysty. Po ponad dwóch latach obecności w Kolejorzu kibice z czystym sumieniem mogą powiedzieć, że Iworyjczyk w końcu "odpalił".

Niestety w sobotnim meczu Lecha z Koroną Kielce lechita padł ofiarą zaśnieżonego boiska. W 27. minucie, bez żadnej ingerencji rywala, "rozjechał" się na śliskiej murawie i momentalnie został zmieniony przez Kristoffera Velde, który pod koniec spotkania zdobył zwycięską bramkę.

Po meczu trener John van den Brom powiedział, że uraz Adriela wstępnie jest groźny. Po dwóch dniach oczekiwań i dokładnych badań we wtorek wieczorem poznaliśmy szczegółowe rezultaty. Nie są one pozytywne ani dla samego zawodnika, ani dla kibiców Kolejorza. Skrzydłowy uszkodził sobie bark, który kilkanaście tygodni temu miał kontuzjowany. Teraz Iworyjczyka czeka przerwa do początku lutego. Oznacza to, że ominą go trzy ostatnie spotkania w 2023 roku (pucharowy z Arką Gdynia oraz ligowe starcia z Piastem Gliwice oraz Radomiakiem Radom). Co najgorsze, ominie go zimowe przygotowanie oraz obóz, który w 2024 roku jest zaplanowany w tureckim Belek.