Felieton Waligóry: Przez ciernie do... Gwiazd? Dobrych nie tylko świąt!

Kolega szukał w poniedziałkowej gazecie słów od nowego jej szefa, którym tymczasowo zostałem. Nie znalazł, znajdzie więc dziś, ale... nie będzie to zapowiedź zmian, jakich być może państwo się spodziewacie. Opowieść o tym jest zarezerwowana dla kogoś, kto będzie tu pisał bez przedrostka „p.o.” przed funkcją. Ale liczę na to, że dla Głosu Wielkopolskiego i mediów regionalnych nadchodzi dobry czas. Nie, nie powrót do przeszłości, bo jej już nie ma. Ale powrót do Czytelników, odbiorców, tych, którzy czytają i oglądają nas cały czas, albo na trzy lata przestali, a teraz zerkają z ciekawości... ale i do tych, którzy nigdy nie czytali. Ale zaczną.

Kiedy niemal trzy lata temu pisałem, w tym samym miejscu, felieton „Jakże nam ciężko było nosić te pikielhauby”, żegnałem się z redakcją, przekonany, że wyrzucą mnie z niej w mgnieniu oka. Tak się nie stało, za poglądy nikt nie wyleciał, ale pracuję dziś w Głosie z wieloma nowymi ludźmi, a wielu tych „starych” jest siłą innych mediów i innych firm.