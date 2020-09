Felieton Waligóry: Uwaga! W Poznaniu trwa pościg za krasnoludkami!

To wszystko wydarzyło się w Poznaniu, gdzie w 1511 roku spalono pierwszą na ziemiach polskich „czarownicę”. Obarczono ją winą za zatrucie piwa, zupełnie nie biorąc pod uwagę faktu, że wodę do produkcji tego piwa czerpano z ujęcia, położonego tuż obok rynsztoku. Nikt nie widział, żeby kobieta dodała trucizny do kadzi z piwem, nie było też żadnych dowodów. Plotka stała się podstawą do działania oficjalnych organów, czyli sądu.

Minęło 500 lat i mamy w Polsce kolejne oskarżenie o czary. Zawiadomienia nie złożył wyznawca ufoludków, a człowiek dojrzały, 40 letni, wykształcony. Wykształcony jak dobry inkwizytor, bo Mikołaj Pawlak, rzecznik praw dziecka, jest magistrem prawa kanonicznego, przez lata pomagał parom przejść przez procedurę stwierdzania nieważności małżeństwa. Rzecznik ni z tego, ni z owego wypalił, że w Poznaniu edukatorzy seksualni wręczają dzieciom pigułki, od których zmienia się płeć. Bierze sobie takie dziecko tabletkę, najpewniej tęczową, i bęc. Z Mikołaja - Mikołajka. Z Ani - Antoni.