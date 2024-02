Ferie 2024 w Wielkopolsce rozpoczynają się już w piątek! Co można robić w Poznaniu? Zobacz propozycje

Ferie 2024 w Wielkopolsce. Co można robić w Poznaniu?

Swoją ofertę dla dzieci przygotowała Palmiarnia Poznańska. Od 15 stycznia do 25 lutego Palmiarnia czynna jest również w poniedziałki, a od 12 lutego wydłużą się również godziny otwarcia. Zwiedzać będzie można od 9:00 do 18:00 (ostatnie wejście o 17:00). Od 13 stycznia do 25 lutego można również zobaczyć Wystawę Sztuki Afrykańskiej.