Ferie zimowe 2024: Jakie atrakcje czekają na dzieci w Poznaniu?

POSiR. Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji szykują dwa turnusy półkolonii wypełnionych sportowymi atrakcjami. Dzieci w wieku od 7 do 12 lat można zapisywać od poniedziałku 4 grudnia. Akcja Zima rozpocznie się 12 lutego i będzie odbywać się dwóch terminach. Do 12 do 16 lutego oraz do 19 do 23 lutego.