Nauczyciel na zamówienie? Tak dyrektorzy wielkopolskich szkół chcą radzić sobie w brakami kadrowymi

Będzie można "zamówić" nauczyciela na lekcje zdalne

Od przyszłego roku będzie można "zamówić" nauczyciela do szkoły na poprowadzenie lekcji przez internet. W taki sposób fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty chce wyciągnąć rękę do dyrektorów placówek, gdzie trwa wieczna walka o wakaty.

Zajęcia zdalne już od przyszłego roku

- Przez ekran nie da się zapanować choćby nad jednym uczniem, a co dopiero nad 30 w jednej sali. Ze względów prawnych i bezpieczeństwa muszą być pod opieką nauczyciela, który jest fizycznie na miejscu. Nauczyciel, który jest zdalnie prowadzi lekcję merytorycznie, a na miejscu w klasie jest opiekun, który czuwa nad ich bezpieczeństwem

Profesjonalna pracownia i studio "telewizyjne"

Nauczyciel będzie prowadził lekcję z centrum, które będzie organizowane w Koninie. - Będzie to duże studio nadawcze, czyli profesjonalne miejsce wyposażone we wszelkie potrzebne multimedia, nie będzie to lekcja prowadzona przez nauczyciela z domu - mówi Bartłomiej Dwornik.