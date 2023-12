Co oznacza "rel"?

- "Rel" potwierdza to, co wcześniej zostało wypowiedziane. Dobrze oddaje charakter komunikacji młodzieży

Czeka nas powrót nauki zdalnej? W niektórych szkołach to już rzeczywistość

- Młodzieżowe Słowo Roku 2023 jest wyrazem zgody. Dosłownie i metaforycznie. Z jednej strony oznacza aprobatę tego, co mówił przedmówca, z drugiej – obrazuje zgodną współpracę uczestników dialogu. Rel ma też prawie wszystkie cechy językowego hitu. Jest światowe, pochodzi od angielskiego relatable, jest krótkie, funkcjonuje jako samodzielny skrót umożliwiający szybką i puentującą reakcję komunikacyjną, jest przyjazne, gdyż tworzy atmosferę pozytywności przez oddawanie takich znaczeń jak: „zgadzam się z tobą”, „czuję tak samo”, „potwierdzam”, „racja”, i w końcu – jest bardzo popularne wśród młodzieży

– dodaje ekspertka z rozmowie z Rzeczpospolitą.

Drugim słowem pod względem głosów było słowo "sigma". Co oznacza? Jest to popularne określenie osoby niezależnej, pewnej siebie, podziwianej i odnoszącej sukcesy. Na trzecim miejscu znalazło się natomiast oporowo, używane jako synonim wyrażenia "do oporu" czy "w opór”. Wyróżnienie otrzymało słowo "oddaje", czyli "coś się opłaca" czy "zwraca włożony wysiłek".

Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Skontaktuj się z nami! Wyślij informację, zdjęcia lub film na adres: [email protected]