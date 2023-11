Cringe, bambik i delulu. Trwa głosowanie na Młodzieżowe Słowa Roku 2023. Niektóre propozycje trudno zrozumieć!

Młodzieżowe Słowo Roku 2023

Co od razu można zauważyć, wyrażenia te są naprawdę kreatywne, wiele z nich wiąże się też z językiem angielskim.

- Jak co roku, pojawiły się nowe wyrazy, inspirowane komunikacją w ramach mediów, gier i codziennych kontaktów, ale także znowu ujawnili się „dobrzy znajomi” – słowa, które niemal na stałe weszły do języka młodzieży

Trwa głosowanie na Młodzieżowe Słowo Roku 2023. Tegoroczna edycja to już 8. plebiscyt PWN. W roku wytypowano dziewiętnaście słów z prawie 18 tysięcy.

Głosowanie na Młodzieżowe Słowo Roku

Pierwszy etap plebiscytu został już zakończony. Obecnie trwa głosowanie na poszczególne słowa. Wziąć udział w akcji może każdy do 30 listopada 2023 roku do godz. 12:00 na stronie internetowej sjp.pwn.pl.

- Pierwszy etap tegorocznego plebiscytu dowodzi, że język młodzieży docenia wartości odwołujące się do prawdy i autentyczności. Ta pierwsza może być ujmowana w bardzo klasycznym, prostym rozumieniu – jako zgodność z rzeczywistością, ale także porządek i logika rzeczy, ta druga – jako sposób reakcji na informacje czy treści, z którymi styka się człowiek lub też jako styl życia we współczesnym świecie

Młodzieżowe Słowo Roku: jakie są propozycje?

Jakie słowa znalazły się w tegorocznym plebiscycie i co one oznaczają? Sprawdziliśmy! Szczegóły dostępne w naszej galerii! Zostały one zaprezentowane w kolejności alfabetycznej.