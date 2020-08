Finał Ligi Mistrzów: BAYERN - PSG na żywo. Transmisja online i w telewizji - sprawdź, gdzie oglądać mecz w TV i internecie (23.08.2020)

Przed nami wielki finał Ligi Mistrzów sezonu 2019/2020. W tym roku z powodu pandemii koronawirusa spotkanie odbywa się wyjątkowo późno, bo 23 sierpnia. W finale zmierzą się drużyny z Niemiec i Francji - ayern Monachium i Paris Saint Gemain.

Taki finał to spora niespodzianka, bo od 2014 r. w finale zawsze była przynajmniej jedna drużyna z Hiszpanii. Ostatni finał bez udziału Realu lub Barcelony to starcie Borussi Dortmund z... Bayernem Monachium. Zagrał w nim wówczas Robert Lewandowski, ale w barwach drużyny z Dortmundu. Przechodząc do klubu z Bawarii, "Lewy" liczył, że właśnie tutaj spełni swoje wielkie marzenie o wygraniu Champions League.