Futbol australijski wraca do Poznania! Będzie nabór na os. Wichrowego Wzgórze. Najlepsze zawodniczki dostaną się z niego do kadry narodowej

Otwarty trening odbędzie się na Orliku przy XX Liceum Ogólnokształcącym na os. Wichrowe Wzgórze, w godz. 12 - 15. W jego trakcie wszyscy chętni będą mogli porozmawiać z polskimi i australijskimi zawodnikami, poznać zasady i rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące tej dyscypliny. Jest to bowiem sport, w którym każdy znajdzie pozycję dla siebie, niezależnie od płci czy warunków fizycznych. Dziewczyny są również mile widziane. Trening będzie częścią ogólnopolskiego naboru do kobiecej reprezentacji Polski, którą czekają występy na Eurocupie w październiku tego roku.

Jej celem będzie utworzenie poznańskiej drużyny, która dołączy do polskiej ligi AF w przyszłym roku.

– Reguły gry są z pozoru skomplikowane, jednak faktycznie łatwo je przyswoić. Jest to też fenomenalny sposób na spędzenie wolnego czasu, poprawę swojej kondycji i zawiązanie nowych międzynarodowych znajomości. Razem z moimi kolegami z Wrocławia pokażemy, na czym polega ten sport i odpowiemy na wszystkie pytania. Uczestnicy treningu nie muszą mieć żadnego doświadczenia, ani wiedzy. Jedyne, co konieczne, to chęć spróbowania czegoś nowego – zaznacza Jakub Świerczyński.

Otwarty kwietniowy trening to pierwszy etap tworzenia drużyny futbolu australijskiego w Poznaniu. W planach organizatorów są już kolejne treningi, które doprowadzą do ustalenia składu i zgłoszenia poznańskiego zespołu do rozgrywek ligi AFL Polska w 2025 roku. Aktualnie uczestniczą w niej drużyny Warsaw Bisons, Wrocław Lions i Silesia Miners.

Organizacja zrzeszająca pasjonatów futbolu australijskiego w Polsce, działająca od 2019 roku i współpracująca z organizacjami AFL Europe i AFL Australia. Od momentu powstania udało się jej zorganizować rozgrywki ligowe oraz utworzyć męską i żeńską reprezentację Polski. Jej aktualnym celem jest wspomaganie lokalnych społeczności przy tworzeniu kolejnych drużyn futbolowych.