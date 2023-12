Gdzie w Poznaniu można spędzić sylwestra? Sprawdź przewodnik po noworocznych wydarzeniach!

Poznań bez sylwestra miejskiego oraz sąsiedzkiego

Już od czterech lat Poznań nie organizuje miejskiego sylwester. W tym roku ta sytuacja również się nie zmieni, a poznaniacy jedyne koncerty, które będą mogli obejrzeć to te przed telewizorami. Z miasta prawdopodobnie zniknie również tradycja, jaką bez wątpienia był sąsiedzki sylwester na Łazarzu. Organizatorzy poprzednich edycji, czyli Fundacji Otwarta Strefa Kultury, nadal nie poinformowali, jakoby impreza miałaby się odbyć. Rok temu informację o wydarzeniu opublikowano na dzień przed sylwestrem, jednak fani sąsiedzkiego sylwestra mogą obawiać się, że impreza po prostu się nie odbędzie. Poznaniakom zostaje organizowanie domówek, wybranie się do restauracji, klubu tanecznego bądź do teatru.