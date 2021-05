Główne przyczyny wypadków drogowych w Wielkopolsce z winy kierowców w pierwszym kwartale 2021 roku

Co miesiąc na wielkopolskich drogach dochodzi do wielu wypadków samochodowych. Według policyjnych statystyk tylko w pierwszym kwartale roku, czyli od stycznia do marca na terenie województwa wielkopolskiego doszło do 449. Niezmiennie, do największej liczby zdarzeń na drogach przyczyniają się kierujący pojazdami. W galerii przedstawiamy listę głównych przyczyn wypadków drogowych z winy kierowców w pierwszym kwartale roku.

Krzysztof Sobkowski