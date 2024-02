Grał z zespołem AC/DC a wkrótce wystąpi w Poznaniu. Koncert już w kwietniu

Były perkusista AC/DC - Chris Slade - już w kwietniu zagra w Poznaniu. Muzyk wystąpi wraz ze swoim zespołem w poznańskim klubie Blue Note.

Już w kwietniu na czterech koncertach w Polsce wystąpi ze swoim zespołem były perkusista AC/DC, Chris Slade. Koncert w Poznaniu odbędzie się 7 kwietnia o godz. 19 w jazzowym klubie Blue Note.

Chris Slade karierę zawodową rozpoczął w sklepie z butami. Na szczęście w wieku szesnastu lat zdecydował, że woli grać na perkusji. Pierwszy zespół, w którym występował nazywał się Tommy Scott and the Senators, a jego wokalistą był Tom Jones. Przez pięćdziesiąt lat swojej kariery Chris nagrywał i koncertował z największymi gwiazdami rocka i muzyki popularnej. Manfred Mann's Earth Band, Count Basie, Tom Jones, Paul Rodgers, Jimmy Page, The Firm, David Gilmour, Uriah Heep, Gary Moore, Asia, Michael Schenker, Olivia Newton-John, Gary Numan – to tylko niektóre z nich.

Największą sławę przyniosła mu współpraca z AC/DC. To właśnie Slade grał na albumie „The Razor’s Edge”, z którego pochodzą światowe hity: „Thunderstruck”, „Are You Ready”, i „Moneytalks”. Płyta dotychczas sprzedała się w 5 milionach egzemplarzy! Wraz z AC/DC Chris odbył również dwie światowe trasy koncertowe, wystąpił na płycie koncertowej oraz nagrał singiel „Big Gun”, który promował film i ścieżkę dźwiękową do filmu „Bohater ostatniej akcji” z Arnoldem Schwarzeneggerem w roli głównej.

W 2012 roku artysta założył swój własny zespół – The Chris Slade Timeline. Na występy grupy składają się utwory zespołów, w których grał Chris, przeplatane jego własnymi kompozycjami. To prawdziwy przegląd historii rocka – od AC/DC do Led Zeppelin. Zespół koncertuje przede wszystkim w Wielkiej Brytanii i Europie. O muzykach z The Chris Slade Timeline perkusista mówi: że "ci muzycy są tak dobrzy, jak wszyscy, z którymi kiedykolwiek grałem!" Koncerty w Polsce to również możliwość usłyszenia i zobaczenia niesamowitego zestawu perkusyjnego, który Chris nazwał „Rock or Bust”.

Bilety na koncert Chrisa Slade'a

Wejściówki można znaleźć na stronie koncertomania.pl.

