Gratka dla fanów kolejki Maltanka. Wyjedzie na trasę z okazji Mikołajek!

Maltanka wyjedzie na trasę

W najbliższą niedzielę po trasie Maltanki będzie kursował najstarszy zachowany w Polsce wagon motorowy. Jest to możliwe, ponieważ posiada on ogrzewanie. Kursy będą odbywały się co godzinę od 10 do 16. O pełnych godzinach zaplanowano odjazdy ze stacji Maltanka, a 30 minut później ze stacji Zwierzyniec (ostatni kurs ze Zwierzyńca o godz. 16.30).

- Ma to związek z godzinami otwarcia nowego woo – w okresie zimowym, czyli od listopada do końca lutego obiekt można zwiedzać do godziny 16.00 - przekazuje Agnieszka Smogulecka z MPK Poznań.

