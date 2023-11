19-latka twierdziła, ze znalazła noworodka w lesie. Okazało się, że je urodziła OPRAC.: Paweł Antuchowski

Prokuratura ustala, dlaczego 19-latka nie przyznała się do urodzenia dziecka. Łukasz Kaczanowski/zdjęcie ilustracyjne

Do krotoszyńskiego szpitala zgłosiła się 19-latka, która twierdziła że znalazła w lesie noworodka. Jak się okazało, to ona go urodziła. Dziecko przebywa w szpitalu.