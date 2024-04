Groźny wypadek na Trasie Bursztynowej w Koninie. Trzy osoby trafiły do szpitala, wśród nich dziecko

Wypadek trzech aut w Koninie

Do groźnego wypadku doszło w piątek, 5 kwietnia, rano. Kierowca saaba nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej, co doprowadziło do zderzenia z fiatem i peugeotem. Trzy osoby trafiły do szpitala.

- 38-letnia kobieta i jej 11-letnie dziecko z fiata oraz 28-letni mężczyzna z peugeota zostali zabrani do szpitala

- poinformowała Sylwia Król, rzecznik policji w Koninie.

W czasie pracy służb w miejscu wypadku ruch na skrzyżowaniu ul. Zagórowska i Trasy Bursztynowej (drogi krajowej nr 25) był utrudniony. Droga jest już przejezdna.

