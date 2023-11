Groźny wypadek pod Poznaniem. Kolejny w tym samym miejscu. Auto dachowało w okolicach Promna

Dachowanie samochodu na starej DK 5

Na dawnej drodze z Poznania do Gniezna, w okolicy miejscowości Promno-Stacja doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych jeden z nich dachował. O wypadku na swoim profilu poinformowało OSP Biskupice.

Kolejny poważny wypadek w tym samym miejscu

Miejsce, w którym doszło do wypadku cieszy się złą sławą wśród okolicznych mieszkańców. Droga w tym miejscu posiada szerokie pobocza i jest to jeden z niewielu dość długich fragmentów prostej na dość krętej trasie. To zachęca kierowców do brawurowych zachować, które niekiedy kończą się tragicznie.