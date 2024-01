Samochód uderzył w drzewo

W miejscowości Starężynek doszło do wypadku - kobieta na zakręcie uderzyła w drzewo. Do wypadku doszło ok. 22.00, w niedzielę, 21 stycznia. W akcji ratunkowej uczestniczyły 4 zastępy straży pożarnej.

