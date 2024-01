Co czwarta ulica w Poznaniu nie jest utwardzona. Z kanalizacją jest lepiej

Co czwarta ulica nieutwardzona

Trudy mieszkania na obrzeżach

W całej aglomeracji poznańskiej dostęp do kanalizacji ma 98,11 proc. budynków. Najwięcej nieruchomości bez kanalizacji w Poznaniu znajduje się w północnej części Moraska oraz na terenie dawnej wsi Radojewo.

Do naszej redakcji wielokrotnie zgłaszają się mieszkańcy osiedli znajdujących się na obrzeżach Poznania. Funkcjonowanie na wielu tego typu ulicach jest dla mieszkańców trudne – jesienią i wiosną brodzą oni w kałużach, a latem są narażeni na wdychanie pyłów, których chmury wzbijają przejeżdżające samochody.

- W celu odbioru ścieków z tych części Poznania konieczne jest wykonanie w pierwszej kolejności odbiorników ścieków, czyli Kolektora Moraskiego (planowanego do budowy w latach 2025-2027) oraz Kolektora Umultowskiego – etap I – dodaje Koszutska-Taciak.

Droga musi mieć odwodnienie

- Jedną z możliwości jest również odprowadzenie wód opadowych do gruntu i utwardzenie nawierzchni za pomocą materiałów przepuszczalnych, na przykład płyt ażurowych. Od kilku lat ZDM prowadzi takie prace na drogach gruntowych, które mają korzystne warunki wodno-gruntowe, czyli posiadają przepuszczalne podłoże, w które wsiąkną wody opadowe. Prace poprzedzone są badaniami geotechnicznymi podłoża - opisuje Agata Kaniewska.

- Każda utwardzona ulica, której nawierzchnia nie przepuszcza wody, musi posiadać odwodnienie, chociażby w postaci kanalizacji deszczowej, odprowadzenia wody do rowów, studni chłonnych czy na tereny zieleni - tłumaczy Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich.

Płytami ażurowymi utwardzono już miedzy innymi ulice Anyżową, Wrotyczowa, Bursztynową (na odcinku od ul. Dolnej do skrzyżowania przy posesji nr 55), Spokojną i Zbyłowita.

- Na Szczepankowie i Sołaczu w podłożu nie stwierdzono gruntów naturalnych, przepuszczalnych. Dodatkowo na Szczepankowie potwierdzono wysoki poziom wód gruntowych. To oznacza, że w przypadku tych lokalizacji nie można było zastosować płyt ażurowych - zauważa rzeczniczka ZDM.

Co czwarta ulica nieutwardzona

Obecnie w Poznaniu mamy 527 dróg nieutwardzonych, co stanowi 24,3 proc. wszystkich dróg, którymi zarządza ZDM. Najwięcej takich dróg znajduje się w północnej części miasta. Poznań w ciągu ostatnich trzech lat przeznaczył na budowę dróg lokalnych 40 mln zł.

- Plany osiedli są weryfikowane przez Zarząd Dróg Miejskich i jeśli nie ma przeszkód to opracowywana jest dokumentacja techniczna, uzyskiwane niezbędne decyzje administracyjne a następnie realizowane prace w terenie

Na budowę dróg osiedlowych wpływ mają także rady osiedli. To one swoimi uchwałami podejmują decyzje o wybudowaniu poszczególnych ulic. Ogranicza je tylko lub aż budżet.

Budowa kanalizacji nigdy się nie zakończy

Brak utwardzonych dróg dojazdowych oraz brak kanalizacji to główne problemy mieszkańców podpoznańskich osiedli. Przykładem najbardziej skrajnym są mieszkańcy ulicy Morasko, których historię opisywaliśmy tydzień temu.

Od kilku lat walczą oni o podłączenie do kanalizacji przez Aquanet. Niektóre budynki nie mają nawet dostępu do wodociągów. W ich przypadku miejska spółka obiecuje zakończenie prac już w lutym tego roku. Mimo że pierwsze zapewnienia o przyłączeniu do sieci mieszkańcy słyszeli już w 2018 roku.

W najbliższych latach do kanalizacji w Poznaniu ma zostać podłączone 2950 budynków, które obecnie nie mają dostępu do tego typu instalacji. Jeszcze w tym roku ma zakończyć się budowa kanalizacji na osiedlu Pawła Strzeleckiego w poznańskiej części Głuszyny. W dalszej kolejności planowane jest kanalizowanie poznańskiej części Kiekrza oraz na Kotowie. Łącznie podłączonych zostanie blisko 800 budynków. Prace te są planowane w latach 2025-2027.