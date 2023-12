Ulice na Strzeszynie w Poznaniu dziurawe jak ser szwajcarski. ZDM nie ma pieniędzy na ich budowę

Ser szwajcarski zamiast dróg na Strzeszynie

Najgorsza sytuacja jest na ulicach Malewskiej i Gojawiczyńskiej. Ulice te stanowią główny ciąg komunikacyjny, dla mieszkańców, który prowadzi do przystanków autobusowych i ulic Literackiej oraz Biskupińskiej, która dalej prowadzi do stacji kolejowej Poznań Strzeszyn. Mimo to, od lat nie posiadają one oświetlenia i nie są utwardzone. Wiele do życzenia pozostawia poziom ich utrzymania.

Mieszkańcy chcą częstszego równania ulic

Mieszkańcy chcą, aby do czasu wybudowania nowej ulicy, co jest procesem długotrwałym, wykonać nawierzchnię tymczasową z płyt betonowych. Rozwiązanie to jest już znane w tej okolicy. W taki sposób jest utwardzona ulica Literacka na odcinku od ronda Czapskiego do ulicy Biskupińskiej. Chcą też, by droga była wyrównywania przynajmniej raz na 3 tygodnie. Nie przyjmują do wiadomości faktu posiadania przez ZDM tylko jednej wyrówniarki do ulic.

– To nie usprawiedliwia bierności miasta. Chcemy, aby miasto zakupiło kolejne wyrówniarki lub zleciła wyrównywanie firmą zewnętrznym

– apelują mieszkańcy.